Eylül'de noktaladıkları evliliklerini ikinci bir şansı veren Demet Akalın ile Okan Kurt, barışmanın ardından önceki gün ilk kez gazetecilerin karşısındaydı. Geçtiğimiz gün birlikte gittikleri Fransa tatili, kızları Hira'nın sosyal medya paylaşımıyla deşifre olan ikilinin neşeli halleri dikkat çekti.
Gazetecilere "Mutluyuz' diyen Kurt, daha sonra popçuyla evlerine gitti. Bu arada Eylül'de Okan Kurt'un borçları yüzünden evlerine gelen hacizle zor anlar yaşayan Akalın, Seçkin Piriler'in Meral Kaplan'ın evine haciz göndermesiyle kolları sıvadı. Akalın, haciz geldiğinde kendisi gibi evinde çocuğuyla olan Kaplan'ın 25 bin 450 TL'lik borcunu ödedi.
Piriler, Kaplan'la 20 yıllık dostluğu bitince ona haciz yollamıştı.
AYDIN HAMZA
Gazetecilere "Mutluyuz' diyen Kurt, daha sonra popçuyla evlerine gitti. Bu arada Eylül'de Okan Kurt'un borçları yüzünden evlerine gelen hacizle zor anlar yaşayan Akalın, Seçkin Piriler'in Meral Kaplan'ın evine haciz göndermesiyle kolları sıvadı. Akalın, haciz geldiğinde kendisi gibi evinde çocuğuyla olan Kaplan'ın 25 bin 450 TL'lik borcunu ödedi.
Piriler, Kaplan'la 20 yıllık dostluğu bitince ona haciz yollamıştı.
AYDIN HAMZA
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