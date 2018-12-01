Kanaga’ya Roma’dan ödül

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün başrolünde oynadığı web dizisi Kanaga, dünyanın ilgisini çekti. Günsür'ün bir fizik profesörünü canlandırdığı internet dizisine, Roma Web Fest'ten, "En iyi Görsel Efekt Ödülü" geldi. Ödülünü yönetmen eşi Katerina Mongio ile birlikte alan Günsür, çok mutlu olduğunu söyledi.

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