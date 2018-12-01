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  • 01.12.2018
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: Pop müziğe alışamadım

‘Pop müziğe alışamadım’
Şarkıcı , 'da "Ebru Yaşar'la Yaşam" programı ile radyoculuktaki iddiasını ortaya çıkardı. İlk programında ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Radyo Viva stüdyolarında ağırlayan Ebru Yaşar, keyifli bir söyleşiye imza attı. Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, "Sanat müziği ya da halk müziği dinliyorum. 'ı, 'yı ve 'i severim, dinlerim" açıklamasını yaptı. Prof. Dr. Hatipoğlu, pop müziğe ise henüz alışamadığını anlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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