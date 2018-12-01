Şarkıcı Ebru Yaşar, Radyo Viva'da "Ebru Yaşar'la Yaşam" programı ile radyoculuktaki iddiasını ortaya çıkardı. İlk programında ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Radyo Viva stüdyolarında ağırlayan Ebru Yaşar, keyifli bir söyleşiye imza attı. Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, "Sanat müziği ya da halk müziği dinliyorum. Ahmet Özhan'ı, Ahmet Kaya'yı ve Yıldırım Gürses'i severim, dinlerim" açıklamasını yaptı. Prof. Dr. Hatipoğlu, pop müziğe ise henüz alışamadığını anlattı.
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