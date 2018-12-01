Hem sanatçı hem kanatçı

Metin Şentürk, önceki gün Etiler'deki restoranında ocak başına geçti. "Hem sanatçıyım hem kanatçı" diyen Şentürk, eski eşi Fulya Kalkavan'a kaybettiği 4 milyon 337 bin TL'lik dava için şunları söyledi: "Yanlış hesap, bir üst mahkemeden ya da Bağdat'tan döner."
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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