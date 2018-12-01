Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.12.2018
  • Gazete

Hem hem kanatçı

Hem sanatçı hem kanatçı
Metin Şentürk, önceki gün Etiler'deki restoranında ocak başına geçti. "Hem yım hem kanatçı" diyen Şentürk, eski eşi Fulya Kalkavan'a kaybettiği 4 milyon 337 bin TL'lik dava için şunları söyledi: "Yanlış hesap, bir üst mahkemeden ya da 'tan döner."


Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHem sanatçı hem kanatçı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar