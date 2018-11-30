Çağla kuralı

İş dışındaki tüm vaktini çocuklarıyla geçiren Çağla Şıkel, yine kural bozmadı. Güzel model, önceki gün oğlu Kuzey'le alışverişe çıktı. Şıkel, her zamanki gibi soluğu oyuncakçıda aldı. Ünlü model, Kuzey'in istediği oyuncakları alırken her zamanki tarzıyla da ilgi odağıydı.



Aydın HAMZA