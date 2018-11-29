Şeyma Şubaşı'nın jet değişimi

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini 26 Kasım'da noktalayan Şeyma Subaşı, bambaşka bir imaja büründü. Subaşı, yıllardır Instagram'da lüks alışveriş tutkusu ile çılgın eğlence hayatıyla gündem olmuş ve bu sayede 3 milyon takipçiye ulaşmıştı. Boşandıktan sonra nasıl bir hayat süreceği merak konusu olan Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile soluğu ABD'de aldı.









Yılın büyük kısmını geçirdiği Miami'deki evini boşaltmaya gittiği konuşulan Şeyma Subaşı, her zamankinin aksine fazla havalı paylaşımlar yapmadı! Daha birkaç hafta öncesine kadar "Yaptığım yardımları sosyal medyada paylaşmıyorum" diyen Şeyma Subaşı, önceki gün ise Miami'de katıldığı bir yardım derneğinin düzenlediği alışveriş etkinliğinin reklamını yaptı. 28 yaşındaki Subaşı'nın jet değişimi ise "Şeyma, imajını düzeltmek için kendini hayır işlerine adadı" dedirtti.







Subaşı, boşanırken aldığı 125 bin TL'lik nafakayla ilgili sosyal medyada yapılan esprileri de dün böyle ti'ye aldı.

