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  • 28.11.2018
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Parayla paylaşım!

Parayla paylaşım!
VICTORIA'S Secret lerinden , 'da yaptığı her paylaşımdan 100 bin dolar (520 bin TL) kazanıyor. Instagram'da 12.8 milyon takipçisi olan güzel, UNICEF gibi yardım kuruluşlarla ilgili paylaşımlardan ise ücret almıyor. Yardımsever kişiliğiyle tanınan 30 yaşındaki top model, emekli olduktan sonra sinemada boy göstermek istiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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