Oyuncu Elçin Sangu, dizilerdeki başarılı performansıyla tanındı. Menajeri Başak Okay ile imzaladığı anlaşmayı geçtiğimiz yıl tek taraflı feshettiğini açıkladı. Hatta bu anlaşmanın 'kölelik sözleşmesi' olduğunu vurguladı. Başak Okay ise oyuncuya 100 bin dolarlık tazminat davası açtı. Mahkeme Okay'ın maddi zararının hesaplanması için dosyayı bilirkişiye yollandı. 2 yıl süren davayla ilgili bilirkişi raporu geçtiğimiz gün tamamlandı. Raporda kazanç kaybı ve zararın hesaplanmasının mümkün olmadığı vurgulandı. "Sözleşmeye göre Elçin Sangu'nun sözleşmedeki cezai şartı ödeyerek her zaman sözleşmeyi tek yanlı fesih hakkına sahip olduğu anlaşılmıştır. Kazanç kaybı zararı hesabı mümkün olmamıştır" açıklaması yapıldı.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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