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  • 28.11.2018
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Nusr'et'li parti

Nusretli parti
Eti kendine has tuzlama hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranına yıldız yağıyor. Ünlü etçi, önceki gün de ABD'li yıldız DJ Khaled'i ağırladı. 43 yaşına giren dünyaca ünlü rapçi, doğum gününde Nusret'in pişirdiği etlerle de ziyafet çekmeyi ihmal etmedi.

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