Müslüm 5 milyonu aştı

sanatçıhayatını anlatanfilmi rekora koşuyor. Vizyona girdiğiilk günden beri izlenme rekorları kıranfilm, gişeye damga vurdu.kişiyi gözyaşlarına boğan film,en çok izlenen yapımı oldu.günümüzeen çok izlenen filmler arasında iseGeçtiğimizhaftalarda Gürses'in eşiödenen teliflerle gündeme gelenMüslüm'den bugüne kadar elde edilenhasılat iseliraya ulaştı.rahatsızlıktan şikayet edeneşiönceki gün ünlü göz doktoruziyaret etti. Tedavi olandedi.