Müslüm 5 milyonu aştı

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filmi rekora koşuyor. Vizyona girdiği ilk günden beri izlenme rekorları kıran film, gişeye damga vurdu. 5 milyon 56 bin 550 kişiyi gözyaşlarına boğan film, 2018'in en çok izlenen yapımı oldu.
'Müslüm', 1989'dan günümüze en çok izlenen filmler arasında ise 8. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz haftalarda Gürses'in eşi Muhterem Nur'a ödenen teliflerle gündeme gelen Müslüm'den bugüne kadar elde edilen hasılat ise 67 milyon liraya ulaştı.
'FİLMİ BİR DAHA İZLEYECEĞİM'
Gözündeki rahatsızlıktan şikayet eden Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, önceki gün ünlü göz doktoru Murat Öncel'i ziyaret etti. Tedavi olan Muhterem Hanım, "Gala heyecanıyla Müslüm filmine kendimi verememiştim. Filmi bir daha izleyeceğim" dedi.
'Müslüm', 1989'dan günümüze en çok izlenen filmler arasında ise 8. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz haftalarda Gürses'in eşi Muhterem Nur'a ödenen teliflerle gündeme gelen Müslüm'den bugüne kadar elde edilen hasılat ise 67 milyon liraya ulaştı.
'FİLMİ BİR DAHA İZLEYECEĞİM'
Gözündeki rahatsızlıktan şikayet eden Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, önceki gün ünlü göz doktoru Murat Öncel'i ziyaret etti. Tedavi olan Muhterem Hanım, "Gala heyecanıyla Müslüm filmine kendimi verememiştim. Filmi bir daha izleyeceğim" dedi.
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