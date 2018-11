Sevilen popçu Bendeniz, bir döneme damga vurmuş şarkılarından oluşan 'Best Of' albümü ile iddialı bir dönüş yaptı. Şarkıcı, 'Bendeniz Best Of' albümü için "Değişik melodilerle, kalplere dokunan ve kalıcı olmasını istediğim şarkılara hayatımı ve tüm hayallerimi verdim" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT