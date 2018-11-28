yazarile yaşadığı aşkla yengemizolandünyaptığı paylaşımla hayranlarınıheyecanlandırdı.birlikte olanpaylaştığı şu mesajlaevlilik sinyali verdi:'Eşimiarayayım. O bunun üstesindengelecek bir fikir bulur'Lima'nın Haraile nikah masasına oturacağınınsinyalini verdiği bu mesaj ABDbasınında da yankı uyandırdı.