Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla yengemiz olan Adriana Lima, dün yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Hara ile bir buçuk yıldır birlikte olan dünyaca ünlü Brezilyalı model, paylaştığı şu mesajla evlilik sinyali verdi:
"Yeni fikirler üreten bir kadınla evli olduğunuzu hayal edin. O zaman bir derdiniz olduğunda 'Eşimi arayayım. O bunun üstesinden gelecek bir fikir bulur' diyeceksiniz." Lima'nın Hara ile nikah masasına oturacağının sinyalini verdiği bu mesaj ABD basınında da yankı uyandırdı.
"Yeni fikirler üreten bir kadınla evli olduğunuzu hayal edin. O zaman bir derdiniz olduğunda 'Eşimi arayayım. O bunun üstesinden gelecek bir fikir bulur' diyeceksiniz." Lima'nın Hara ile nikah masasına oturacağının sinyalini verdiği bu mesaj ABD basınında da yankı uyandırdı.
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