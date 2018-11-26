önceile yaşadığı 6 yıllık aşkla magazin gündemine oturanönceki akşam yeni sevgilisiyle ilk kez objektife yansıdı. Ünlü avukat,7 yıllık ilişkisine geçtiğimiz yıl nokta koymuştu. Yaklaşık 1 yıl önce de gönlünükaptıran Fırat, önceki akşam güzel haber spikeriyle Asmalımescit'teydi. Bir mekanda dostlarıyla yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecileri görünce panikledi. Feyzan,çalıştı.ilişkisini bir yıldır gözlerden uzak yürütenünlü avukat, aşk sorularını ise yanıtsız bıraktı...Tedirgin halleriyle dikkat çeken ünlü haber spikeri, yüzünü gizlemek için başını sürekli önüne eğdi.