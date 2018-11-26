Yıllar önce Sezen Aksu ile yaşadığı 6 yıllık aşkla magazin gündemine oturan Önder Fırat, önceki akşam yeni sevgilisiyle ilk kez objektife yansıdı. Ünlü avukat, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la 7 yıllık ilişkisine geçtiğimiz yıl nokta koymuştu. Yaklaşık 1 yıl önce de gönlünü Bahar Feyzan'a kaptıran Fırat, önceki akşam güzel haber spikeriyle Asmalımescit'teydi. Bir mekanda dostlarıyla yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecileri görünce panikledi. Feyzan, sırtını objektiflere dönerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Kendisinden 22 yaş küçük Feyzan'la ilişkisini bir yıldır gözlerden uzak yürüten 61 yaşındaki ünlü avukat, aşk sorularını ise yanıtsız bıraktı...
Tedirgin halleriyle dikkat çeken ünlü haber spikeri, yüzünü gizlemek için başını sürekli önüne eğdi.
DOĞAN SAVAŞ
Tedirgin halleriyle dikkat çeken ünlü haber spikeri, yüzünü gizlemek için başını sürekli önüne eğdi.
DOĞAN SAVAŞ
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