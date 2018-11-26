ABD'de kurduğu yoğurt fabrikasıyla sayılı zenginler arasına giren Hamdi Ulukaya, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü şef Jean Georges Vongerichten'in kızı Louise ile evlendi. Bir süre sonra ise müjdeli haber geldi. Fransız gelin, hamile olduğunu öğrendi. Aradan geçen birkaç ayın ardından da mutlu çiftin, Miran ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi.
ÖNCE TARİFLERİ İZLEDİ
Genç anne Louise ise hem hamilelik sürecinde hem de doğumdan sonra Türk yemeklerini öğrendi. Sevgili eşine kahvaltılarda menemen servis etti. Türk gelenek ve göreneklerini de öğrenen Fransız yenge, geçtiğimiz gün nohutlu yahni yapmak için mutfağa girdi. İnternetten videolar izledi. Kendi yahnisini pişirdi. Yemeğin fotoğrafını da sosyal medya hebasına yükledi. Takipçileri ise "Eline sağlık yenge... Afiyet olsun..." dedi.
ÖNCE TARİFLERİ İZLEDİ
Genç anne Louise ise hem hamilelik sürecinde hem de doğumdan sonra Türk yemeklerini öğrendi. Sevgili eşine kahvaltılarda menemen servis etti. Türk gelenek ve göreneklerini de öğrenen Fransız yenge, geçtiğimiz gün nohutlu yahni yapmak için mutfağa girdi. İnternetten videolar izledi. Kendi yahnisini pişirdi. Yemeğin fotoğrafını da sosyal medya hebasına yükledi. Takipçileri ise "Eline sağlık yenge... Afiyet olsun..." dedi.
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