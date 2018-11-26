Bir hafta önce anne olan Azra Akın, önceki gün oğlunun adını açıkladı. Eşi Atakan Koru ile bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Akın, önceki gün de minik oğlunun elinin fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Oğluna Demir adını veren 36 yaşındaki oyuncu, bu kareye "Gerçekten benzersiz bir duygu" notu düştü.
ŞİMDİLİK BAKICI TUTMADI
Bebeğin ve kendisinin sağlığının çok iyi olduğunu söyleyen Akın, oğlunun bakımıyla kendi ilgileniyor.
ŞİMDİLİK BAKICI TUTMADI
Bebeğin ve kendisinin sağlığının çok iyi olduğunu söyleyen Akın, oğlunun bakımıyla kendi ilgileniyor.
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