Fotoğrafı sil sıkıntı olur!

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Esmer bir güzelle mağazaları gezen 26 yaşındaki futbolcu, flaşların patlamasıyla gerildi.
Panikleyen ikiliden Ciğerci, "Kız arkadaşımla fotoğraflarımızı sil, beni tek çek. Yoksa sıkıntı olur" diye çıkıştı. Esmer güzel ise telefonuyla yüzünü gizlemeye çalıştı. İkili, AVM'yi koşar adım terk etti.
DOĞAN SAVAŞ
Panikleyen ikiliden Ciğerci, "Kız arkadaşımla fotoğraflarımızı sil, beni tek çek. Yoksa sıkıntı olur" diye çıkıştı. Esmer güzel ise telefonuyla yüzünü gizlemeye çalıştı. İkili, AVM'yi koşar adım terk etti.
DOĞAN SAVAŞ
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