Fotoğrafı sil sıkıntı olur!

nedeniyle uzun süre forma giyemeyenönceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Esmer bir güzelle mağazaları gezen 26 yaşındaki futbolcu, flaşların patlamasıyla gerildi.ikiliden Ciğerci,diye çıkıştı. Esmer güzel ise telefonuyla yüzünü gizlemeye çalıştı. İkili,koşar adım terk etti.