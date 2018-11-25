Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra işadamı Sadettin Saran'la Temmuz'da sürpriz bir aşka yelken açan Emina Jahovic, isyanlarda… Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Sırp şarkıcı, objektifleri fark edince hızla bir dekorasyon mağazasına daldı.
Evi için alışveriş yapan Jahovic, bir yandan da telefonla konuşarak gazetecileri kontrol etti. Sırp şarkıcı, çıkışta ise Saran aşkıyla ilgili sorular karşısında gerildi. Jahovic "Bu konu hakkında konuşmayacağım. Çok üstüme geliyorsunuz" diye tepki gösterdi.
DOĞAN SAVAŞ
Evi için alışveriş yapan Jahovic, bir yandan da telefonla konuşarak gazetecileri kontrol etti. Sırp şarkıcı, çıkışta ise Saran aşkıyla ilgili sorular karşısında gerildi. Jahovic "Bu konu hakkında konuşmayacağım. Çok üstüme geliyorsunuz" diye tepki gösterdi.
DOĞAN SAVAŞ
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