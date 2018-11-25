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  • 25.11.2018
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'ten isyan: Çok üstüme geliyorsunuz

Sadettin Saran aşkı ’i gerdi. şarkıcı, önceki gün ilişkisi sorulunca cevap vermek yerine ‘Çok üstüme geliyorsunuz’ diye isyan etti.

Saran isyanı
Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra işadamı Sadettin Saran'la Temmuz'da sürpriz bir aşka yelken açan Emina Jahovic, isyanlarda… Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen şarkıcı, objektifleri fark edince hızla bir dekorasyon mağazasına daldı.



Evi için alışveriş yapan Jahovic, bir yandan da telefonla konuşarak gazetecileri kontrol etti. Sırp şarkıcı, çıkışta ise Saran aşkıyla ilgili sorular karşısında gerildi. Jahovic "Bu konu hakkında konuşmayacağım. Çok üstüme geliyorsunuz" diye tepki gösterdi.

​DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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