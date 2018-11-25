Çağla Şıkel dostuna sahip çıktı

medyayı aktif olarak kullanangeçtiğimiz gün yakın dostu modacıgelen olumsuz bir yoruma kayıtsız kalmadı.bir takipçinin ünlü modacıyadiye yorum yapmasıyla küplere bindi. Ünlü model,diye tepki gösterdi. Hızını alamayanşu sözlerle de takipçiye ders verdi:Ünlümodacıya destek çıkanmodel de fiziğiyüzünden sık sık eleştirilere maruzkalıyor. Hatta Şıkel, geçtiğimiz aylardadiyen takipçisine "Rica etsem benimyerime siz alsanız" diyerek ayar vermişti.