Çağla Şıkel dostuna sahip çıktı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün yakın dostu modacı Tuvana Büyükçınar'a gelen olumsuz bir yoruma kayıtsız kalmadı. Şıkel, bir takipçinin ünlü modacıya "Burnunuz ve çeneniz çok büyük. Onları yaptırmanızı tavsiye ederim" diye yorum yapmasıyla küplere bindi. Ünlü model, "Şu şekilciliğinizden vazgeçin. Ya da böyleyseniz başkalarına karışmayın! Size ne el alemin çenesinden, gıdısından, selülitinden?" diye tepki gösterdi. Hızını alamayan Çağla Şıkel, şu sözlerle de takipçiye ders verdi:
'YAPTIĞINIZ GÜNAH'
"Madem hesap açtınız o zaman siz de açın profilinizi; nereniz büyük biz de sizi eleştirelim. Allah'ın yarattığına laf etmek büyük günah bilmiyorsanız diye!" Ünlü modacıya destek çıkan 39 yaşındaki 2 çocuk annesi model de fiziği yüzünden sık sık eleştirilere maruz kalıyor. Hatta Şıkel, geçtiğimiz aylarda "Kilo alın biraz, iskelet gibi olmaz" diyen takipçisine "Rica etsem benim yerime siz alsanız" diyerek ayar vermişti.
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