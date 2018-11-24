Rol aldıkları 'Kardeşim Benim' filminin setinde tanışıp 2016 Ocak'ından beri aşk yaşayan Aslı Enver ile Murat Boz, gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor! İlişkilerinde iki kez ayrılık yaşayan çift, son sekiz aydır yine dargındı. İlk ayrılık; 2017 Şubat'ında olmuş ve ikili kısa süre sonra yeniden bir araya gelmişti. En büyük kriz ise 2017 Mayıs'ında yaşandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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