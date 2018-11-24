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  • 24.11.2018
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Aslı Enver- ilişkisinde ayrılık reklamı bitti, aşk reklamı başladı!

İlişkileri yap-boza dönen Aslı Enver ile , sekiz aydır sözde ayrıydı! Hakkında sürekli ‘Murat peşinde’ haberleri çıkan Enver, bu sürede milyonluk anlaşmaya bile imza attı. Dün oyuna son verip barışı ilan eden çift, ‘Ayrılık reklamı bitti, aşk reklamı başladı’ dedirtti.



Rol aldıkları 'Kardeşim Benim' filminin setinde tanışıp 2016 Ocak'ından beri aşk yaşayan Aslı Enver ile Murat Boz, gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor! İlişkilerinde iki kez ayrılık yaşayan çift, son sekiz aydır yine dargındı. İlk ayrılık; 2017 Şubat'ında olmuş ve ikili kısa süre sonra yeniden bir araya gelmişti. En büyük kriz ise 2017 Mayıs'ında yaşandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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