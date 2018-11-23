Aslı Enver ile Murat Boz'dan birlikte olduklarına dair ilk mesaj geldi!
Aslı Enver ile Murat Boz geçtiğimiz Nisan ayında ani bir kararla ilişkilerini bitirme kararı almıştı. İkiliden hayranlarını sevindiren haber dün geldi. Bir süredir barışma arifesinde oldukları yönünde haberler çıkan ikili, sonunda "aşka devam" dedi. Yakın arkadaşlarının devreye girmesiyle birbirlerine ikinci bir şans veren Aslı Enver ve Murat Boz'dan bugün ilk hamle geldi...
23 Kasım 2018 Cuma, 14:11:58
Güncelleme: 14:30:41
ASLI ENVER İLE MURAT BOZ'DAN İLK SİNYAL!
Aslı Enver ve Murat Boz'un aylar süren ayrılığı son buldu. Ünlü çift, dostlarının da devreye girmesi üzerine yeniden bir araya geldi. Bugüne kadar açıklama yapmayan çift ilk mesajı verdi.
2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver-Murat Boz cephesinden beklenen güzel haber geldi. Bir süredir barışma arifesinde oldukları yönünde haberler çıkan ikili, sonunda "aşka devam" dedi.
Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ve Boz, geçtiğimiz günlerde ilişkinin adını koyup resmen barıştı. Bu haberin yakın çevrelerini ve ailelerini de sevindirdiği gelen haberler arasında.
SOSYAL MEDYADA BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR!
Bugüne kadar bu konuda suskunluğunu koruyan çift ilk mesajı verdi. Aslı Enver ile Murat Boz sosyal medyada tekrar birbirlerini takip etmeye başladı.