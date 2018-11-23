Aslı Enver ile Murat Boz'dan birlikte olduklarına dair ilk mesaj geldi!

Aslı Enver ile Murat Boz geçtiğimiz Nisan ayında ani bir kararla ilişkilerini bitirme kararı almıştı. İkiliden hayranlarını sevindiren haber dün geldi. Bir süredir barışma arifesinde oldukları yönünde haberler çıkan ikili, sonunda "aşka devam" dedi. Yakın arkadaşlarının devreye girmesiyle birbirlerine ikinci bir şans veren Aslı Enver ve Murat Boz'dan bugün ilk hamle geldi...

23 Kasım 2018 Cuma, 14:11:58 Güncelleme: 14:30:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





