Göze geldi

Popçu Derya Uluğ, önceki gün hastane odasında tek gözü sargılı şekilde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. 32 yaşındaki şarkıcı, bu kareye de "Erik gözlerime nazar değdi. Ameliyat güzel geçti" notu düştü. Popçuya hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Ünlü şarkıcının geçirdiği operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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