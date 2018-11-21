Göze geldi

önceki günşekilde verdiğipozu takipçileriylepaylaştı.şarkıcı, bu kareye denotu düştü. Popçuya hayranlarındangeçmiş olsun mesajları yağdı. Ünlü şarkıcının geçirdiği operasyonunardından sağlığının iyi olduğu öğrenildi.