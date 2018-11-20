Romantizm tablosu

Bir ay önce barışan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, romantizmin zirvesinde… Önceki akşam Tatlıses'in yaptığı paylaşımda evinde sevgilisiyle kendisinin duvardaki devasa tablosu dikkat çekti.
İdo'nun paylaşımı Şubat'taki doğum gününde sevgilisinden aldığı hediyeyi akıllara getirdi. Güzel model, Tatlıses'e birlikte resmedildikleri tabloyu hediye edip genç şarkıcıya sürpriz yapmıştı...
İdo'nun paylaşımı Şubat'taki doğum gününde sevgilisinden aldığı hediyeyi akıllara getirdi. Güzel model, Tatlıses'e birlikte resmedildikleri tabloyu hediye edip genç şarkıcıya sürpriz yapmıştı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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