



Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal'ın adı geçtiğimiz günlerde genç şarkıcı Serel Yereli ile anılmıştı. Oğullarıyla İngiltere'ye giden Musti, Londra'da müzik çalışmaları yapan 22 yaşındaki Yereli ile buluşunca 48 yaşındaki popçu için Hürriyet gazetesinde "Mustafa kendini dağıtacak yaşı geçti" haberi yer aldı.