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  • 20.11.2018
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'dan çıkışı

, ile çıkan aşk haberleri için ‘ adaylığımdan çekildiğim için intikam alınıyor’ çıkışı yaptı.



Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal'ın adı geçtiğimiz günlerde genç şarkıcı Serel Yereli ile anılmıştı. Oğullarıyla İngiltere'ye giden Musti, Londra'da müzik çalışmaları yapan 22 yaşındaki Yereli ile buluşunca 48 yaşındaki popçu için Hürriyet gazetesinde "Mustafa kendini dağıtacak yaşı geçti" haberi yer aldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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