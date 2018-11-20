Başarılı komedyen Cem Yılmaz'la aşkı 6 aydır süren Defne Samyeli, önceki günkü tavrıyla sevgilisini bir kez daha mest etti. Samyeli, şu sıralar yeni filminin çekimi için yoğun tempoda çalışan aşkıyla önceki gün Zorlu AVM'deydi. Lüks bir mağazaya uğrayan ikiliden güzel şarkıcı, yüklü alışveriş yaptı. Samyeli; Valentino Garavani markasından 5 bin 750 lira ve 4 bin 650 lira değerinde iki adet topuklu ayakkabı, Aquazzura marka 8 bin 250 liralık diz üstü çizme ve 13 bin 750 liralık Bottega Veneta çanta satın aldı.
HEMCİNSLERİNE DERS!..
İkili, kasaya yöneldiğinde Yılmaz ödeme için kredi kartını çıkarıp hamle yapsa da güzel şarkıcı aşkının bu teklifini geri çevirdi. Sahne aldığı mekanlardan gecelik 80 bin lira kazanan Defne Samyeli, 32 bin 400 liralık faturayı kendi ödedi. Yılmaz'a "Ben de kendi paramı kazanıyorum, böyle bir şeye gerek yok" diyen Samyeli; sevgililerini ve eşlerini kredi kartı gibi kullanan hemcinslerine de ders verdi.
SAHNE İÇİN LÜKS ALIŞVERİŞ
Dünyaca ünlü markalardan aldığı parçalarla sahnede göz kamaştırmayı planlayan Samyeli, yüklü alışverişi için 32 bin 400 lira ödedi.
AYDIN HAMZA
HEMCİNSLERİNE DERS!..
İkili, kasaya yöneldiğinde Yılmaz ödeme için kredi kartını çıkarıp hamle yapsa da güzel şarkıcı aşkının bu teklifini geri çevirdi. Sahne aldığı mekanlardan gecelik 80 bin lira kazanan Defne Samyeli, 32 bin 400 liralık faturayı kendi ödedi. Yılmaz'a "Ben de kendi paramı kazanıyorum, böyle bir şeye gerek yok" diyen Samyeli; sevgililerini ve eşlerini kredi kartı gibi kullanan hemcinslerine de ders verdi.
SAHNE İÇİN LÜKS ALIŞVERİŞ
Dünyaca ünlü markalardan aldığı parçalarla sahnede göz kamaştırmayı planlayan Samyeli, yüklü alışverişi için 32 bin 400 lira ödedi.
AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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