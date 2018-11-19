Canlandırdığı güçlü kadın karakterlerle Arap dünyasında çok sevilen Songül Öden, "Avrupa Akdeniz Kültürel Ortaklık" konferansı için Tunus'a gitti. Burada kürsüye çıkan Öden, "Din, ahlak ve adetler arasında kalmış kadınların ortak noktası çoktur. Aynı lisanı konuşmasak bile hikayeler aynı ve bu sanatın gücü. Sanat, mesafeleri kısaltıyor ve universal bir kültür yaratıyor" dedi.
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