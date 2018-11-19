Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, aşkı sanat camiasının dışında buldu. Aynı zamanda hukuk mezunu olan oyuncu Can Yaman'la 8 aylık aşkı Aralık 2017'de biten Özdemir, gönlünü bir diğer avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı. Kısa süredir birlikte olan ikili, önceki akşam Bebek'teki Lucca'da ilk kez objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu ile Partners Hukuk Bürosu sahibi Nail Gönenli, flaşların patlamasıyla kısa süreli panik yaşadı.