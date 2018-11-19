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  • 19.11.2018
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, aşkı yine hukuk dünyasında buldu

Güzel oyuncu , aşkı yine hukuk dünyasında buldu. Geçtiğimiz yıl hukuk mezunu oyuncu ’la ilişkisini bitiren Özdemir, kalbini avukat ’ye kaptırdı.

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, aşkı sanat camiasının dışında buldu. Aynı zamanda hukuk mezunu olan oyuncu Can Yaman'la 8 aylık aşkı Aralık 2017'de biten Özdemir, gönlünü bir diğer avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı. Kısa süredir birlikte olan ikili, önceki akşam Bebek'teki Lucca'da ilk kez objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu ile Partners Hukuk Bürosu sahibi Nail Gönenli, flaşların patlamasıyla kısa süreli panik yaşadı.

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