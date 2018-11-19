Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'ın savcıya verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Popçuyla 8 aylık aşkı bu yılın başında biten Kural'ın ilk ayrılık sebebini ifadesinde "Sıla ile hayat görüşlerimizin farklı olması, arkadaşlarımı hor görmesi ve inançlarıma saygı duymaması" diye belirtmesi dikkat çekti. Kural, Sıla'nın kendisi için bir şarkı yaptığını ve bu sayede barıştıklarını itiraf etti.







İlk ayrılıkta kendisini terk eden Kural ile barışmak için birçok yol deneyen Sıla, iddiaya göre annesi ve teyzesini devreye soktu. Kural'la ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la aşk yaşadığı konuşulan popçu, o dönem ünlü oyuncu için 'Boş Ev' şarkısını yazdı. Sıla'nın barışma için son çare olarak kullandığı şarkıdaki 'Kan dökülsün, yettiyse ölünsün' sözleri ise popçunun o dönemki psikolojini gözler önüne serdi.



İŞTE OLAY SÖZLER

"Kaderin şu yankısı

Uzatmadın bir yardım eli

Canda kıyamet yangın var

Şişe burada gece belli

Serçe gönlüm boynunu eğdi

Utanma ağla sesli sesli hal dökülsün

Kalp övünsün

Kan dökülsün

Yettiyse ölünsün"

Sıla, Mart'ta görüntülendiği Okan Can Yantır'la aşk yaşadığını iddiaya göre olay gecesi itiraf ettiği için Kural deliye döndü.



