Biricik'ten baskın

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Her Şey Seninle Güzel'i izleyen Ankaralı hayranlarına sürpriz yaptı. Ankamall'a giden sinemaseverler, film öncesinde karşılarında Biricik'i görünce şaşkına döndü. Ünlü oyuncu, tatlı bir şok yaşayan sevenleriyle de böyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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