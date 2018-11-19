Bır Pique bir de mantar

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanyol devi Barcelona'da forma giyen sevgilisi Gerard Pique ile dün doğa yürüyüşüne çıktı. Yağmurlu havada ormanı turladı. Temiz hava aldı. Seksi yıldız, aşkıyla çektiği selfisini de Instagram'da paylaştı. İki milyondan fazla beğeni alan karenin altına da şunları yazdı: Her zaman iki şey bulmak istemişimdir: İyi bir adam ve beyaz bir mantar...
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