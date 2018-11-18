Mutfakta 'Şahan'e

Eşi Selin Gökbakar'la mutfakta şaheserler yaratan Şahan Gökbakar, dün de geleneğini bozmadı. Midesine düşkünlüğüyle bilinen başarılı komedyen, kendisi ve ailesi için küşleme pişirdi.
Marifetini Instagram hesabında gözler önüne seren Gökbakar, ketojenik diyet uygulayan eşine de "Ketojenik küşleme" esprisi yaparak takıldı. Komedyen, bu paylaşımıyla güldürdü...
Marifetini Instagram hesabında gözler önüne seren Gökbakar, ketojenik diyet uygulayan eşine de "Ketojenik küşleme" esprisi yaparak takıldı. Komedyen, bu paylaşımıyla güldürdü...
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