Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.11.2018
  • Gazete

Mutfakta 'Şahan'e

Mutfakta Şahane
Eşi Selin Gökbakar'la mutfakta şaheserler yaratan Şahan Gökbakar, dün de geleneğini bozmadı. Midesine düşkünlüğüyle bilinen başarılı komedyen, kendisi ve ailesi için küşleme pişirdi.
Marifetini Instagram hesabında gözler önüne seren Gökbakar, ketojenik diyet uygulayan eşine de "Ketojenik küşleme" esprisi yaparak takıldı. Komedyen, bu paylaşımıyla güldürdü...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriMutfakta 'Şahan'e
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar