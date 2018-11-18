Tarihler 1 Kasım 2018'i gösterdiğinde magazin dünyasını şoke eden bir olay yaşandı. Aşklarına ikinci bir şans veren Sıla ve Ahmet Kural arasında yaşananlar herkesi şaşırttı. Adliyeye giden Sıla, Kural'dan 45 dakika işkence gördüğünü anlattı. Oyuncu Kural ise iddiaları yalanladı. Kavganın Sıla ve şarkıcı Ziynet Sali'nin samimi dostluklarından dolayı çıktığı iddiası ortaya atıldı.
Bu olayın yankıları sürerken, Hülya Avşar da Sıla-Ahmet Kural kavgasına atıf yaptı. Önceki gün görüntülenen Avşar, olayla ilgili uzunca bir kahkaha attıktan sonra "Bu mevzu da çok ayağa düştü" diyerek Sıla'nın konuyu abarttığını ima etti. Bu yoruma kadınlardan büyük tepki geldi.
Bu olayın yankıları sürerken, Hülya Avşar da Sıla-Ahmet Kural kavgasına atıf yaptı. Önceki gün görüntülenen Avşar, olayla ilgili uzunca bir kahkaha attıktan sonra "Bu mevzu da çok ayağa düştü" diyerek Sıla'nın konuyu abarttığını ima etti. Bu yoruma kadınlardan büyük tepki geldi.
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