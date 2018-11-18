Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.11.2018
  • Gazete

Dilan Deniz Çiçek ünlü markanın radarında

, dünyaca ünlü Fransız mücevher markasının radarına girdi. İki yıldır ’le çalışan markanın tasarımcısı, önceki gün de Çiçek’i ’e davet edip iş birliğinin sinyalini verdi.

Çiçek gibi proje
Ozan Baran gibi göğsümüzü kabartan bir haber de Dilan Çiçek Deniz'den geldi. Fransız mücevher markası Messika Jewellery'nin özel davetlisi olarak katıldığı 71. Cannes Film Festivali'nde göz kamaştıran oyuncu, firmanın radarına girdi. Markanın 1 milyon euro'luk mücevherleriyle adından söz ettiren Deniz, bu kez firmayla iş için el sıkıştı.
Güzel oyuncu, önceki gün markanın kurucusu ve tasarımcısı Valerie Messika tarafından Paris'e davet edildi. İstinyePark'taki şubesinin satışlarından çok memnun olduğu için 'ye yönelik hedeflerini büyütmeyi planlayan Fransız tasarımcı, çok başarılı bulduğu Dilan Çiçek Deniz'le Türkiye ve yurt dışında iş birliği yapmak istiyor.



Markanın kurucusu olan ve iki yıldır dünyaca ünlü model 'le çalışan , 'e davet ettiği Deniz'e mücevher eğitimi verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriDilan Deniz Çiçek ünlü markanın radarında
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar