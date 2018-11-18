Dilan Deniz Çiçek ünlü markanın radarında

Ozan Baran gibi göğsümüzü kabartan bir haber de Dilan Çiçek Deniz'den geldi. Fransız mücevher markası Messika Jewellery'nin özel davetlisi olarak katıldığı 71. Cannes Film Festivali'nde göz kamaştıran oyuncu, firmanın radarına girdi. Markanın 1 milyon euro'luk mücevherleriyle adından söz ettiren Deniz, bu kez firmayla iş için el sıkıştı.
Güzel oyuncu, önceki gün markanın kurucusu ve tasarımcısı Valerie Messika tarafından Paris'e davet edildi. İstinyePark'taki şubesinin satışlarından çok memnun olduğu için Türkiye'ye yönelik hedeflerini büyütmeyi planlayan Fransız tasarımcı, çok başarılı bulduğu Dilan Çiçek Deniz'le Türkiye ve yurt dışında iş birliği yapmak istiyor.
Markanın kurucusu olan ve iki yıldır dünyaca ünlü model Gigi Hadid'le çalışan Valerie Messika, Paris'e davet ettiği Deniz'e mücevher eğitimi verdi.
Güzel oyuncu, önceki gün markanın kurucusu ve tasarımcısı Valerie Messika tarafından Paris'e davet edildi. İstinyePark'taki şubesinin satışlarından çok memnun olduğu için Türkiye'ye yönelik hedeflerini büyütmeyi planlayan Fransız tasarımcı, çok başarılı bulduğu Dilan Çiçek Deniz'le Türkiye ve yurt dışında iş birliği yapmak istiyor.
Markanın kurucusu olan ve iki yıldır dünyaca ünlü model Gigi Hadid'le çalışan Valerie Messika, Paris'e davet ettiği Deniz'e mücevher eğitimi verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.