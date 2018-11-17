İlk kez 20 Temmuz'da TAKVİM'in duyurduğu Emina Jahovic ile Sadettin Saran aşkı, "2018'in en bomba ilişkisi hangisi?" konulu anketin lideri çıktı. KizlarSoruyor'un düzenlediği ankete katılan binlerce kişinin yüzde 45'i bu aşkı, 'bomba' olarak yorumladı. Jahovic ile Saran aşkı, oyların büyük çoğunluğunu alarak da ankette açık ara birinci oldu.
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