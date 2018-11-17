Önceki akşam Boğaz'da 'süper panik' vardı! 2011'den beri kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşayan Ajda Pekkan, akşam saatlerinde Kuruçeşme'deki Marina isimli mekana gizemli bir erkekle gitti. Baş başa yemek yiyen Süperstar ile yanındaki erkek, mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenince restorandan ayrı ayrı çıkmaya karar verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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