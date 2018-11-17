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  • 17.11.2018
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gizemli bir erkekle baş başa yemek yedi!

Sekiz yıldır kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşayan , önceki gün Boğaz’da panik rüzgarı estirdi. Kuruçeşme’de gizemli bir erkekle baş başa yemek yiyen 72 yaşındaki Süperstar, basından kaçmak için ne yapacağını şaşırdı



Önceki akşam Boğaz'da 'süper panik' vardı! 2011'den beri kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşayan Ajda Pekkan, akşam saatlerinde Kuruçeşme'deki Marina isimli mekana gizemli bir erkekle gitti. Baş başa yemek yiyen Süperstar ile yanındaki erkek, mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenince restorandan ayrı ayrı çıkmaya karar verdi.

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