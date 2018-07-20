Tehlikeli sular!





Magazin ve sosyete dünyası bu dedikoduyla çalkalanıyor… Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2 çocuğuna rağmen geçtiğimiz ay bitirmişti. Sırp şarkıcı, iddiaya göre boşanmanın ardından işadamı Sadettin Saran'la yakınlaştı. Yazın sürpriz çifti olmaya aday ikili, magazin kulislerinde konuşulanlara göre bir haftadır gizli gizli görüşüyor.