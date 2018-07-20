Magazin ve sosyete dünyası bu dedikoduyla çalkalanıyor… Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2 çocuğuna rağmen geçtiğimiz ay bitirmişti. Sırp şarkıcı, iddiaya göre boşanmanın ardından işadamı Sadettin Saran'la yakınlaştı. Yazın sürpriz çifti olmaya aday ikili, magazin kulislerinde konuşulanlara göre bir haftadır gizli gizli görüşüyor.
Tehlikeli sular!
Mustafa Sandal’dan geçen ay boşanan Emina Jahovic’le ilgili şok iddia! 36 yaşındaki şarkıcı, son 1 haftadır 54 yaşındaki işadamı Sadettin Saran ile gizli gizli görüşüyor
Etiketler: Mustafa Sandal , Hülya Avşar , Emina Jahovic , sadetti sara
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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