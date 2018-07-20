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Tehlikeli sular!

’dan geçen ay boşanan ’le ilgili şok iddia! 36 yaşındaki şarkıcı, son 1 haftadır 54 yaşındaki işadamı Sadettin Saran ile gizli gizli görüşüyor



Magazin ve sosyete dünyası bu dedikoduyla çalkalanıyor… Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2 çocuğuna rağmen geçtiğimiz ay bitirmişti. Sırp şarkıcı, iddiaya göre boşanmanın ardından işadamı Sadettin Saran'la yakınlaştı. Yazın sürpriz çifti olmaya aday ikili, magazin kulislerinde konuşulanlara göre bir haftadır gizli gizli görüşüyor.

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