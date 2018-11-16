Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolündeki dizinin önceki gün Bebek'te gerçekleşen çekimleri trafiği alt üst etti. Set için Cevdet Paşa Caddesi'ndeki trafik çift yönlü kapatıldı. Çekimler için trafiğin en yoğun olduğu sabah saatleri tercih edilince vatandaş çileden çıktı. İşlerine yetişmeye çalışan vatandaş, çekimi korna çalarak protesto etti. Saatler geçmesine rağmen kilitli olan trafiğin açılmaması üzerine pek çok kişi araçlarından inerek set çalışanlarına çıkıştı. Gün boyu süren çekimler nedeniyle Arnavutköy ve Rumelihisarı yönünde metrelerce araç ve otobüs kuyruğu oluştu.
AYDIN HAMZA
AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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