başrolündeki dizinin önceki güngerçekleşen çekimleri trafiği alt üst etti. Set içintrafik çift yönlü kapatıldı. Çekimler içintercih edilince vatandaş çileden çıktı. İşlerine yetişmeye çalışan vatandaş,etti. Saatler geçmesine rağmen kilitli olan trafiğin açılmaması üzerine pek çok kişi araçlarından inerek set çalışanlarına çıkıştı. Gün boyu süren çekimler nedeniyleyönünde metrelerce araç ve otobüs kuyruğu oluştu.