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  • 16.11.2018
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Güldüren diyalog

Güldüren diyalog
İrem Derici ile Mahmut Tuncer'in aklı, Dua Lipa'nın geçtiğimiz günlerde halay çekmesinde kaldı. Derici, Lipa'nın performansını "Olmuş mu babo?" diye Tuncer'e sormuştu.



Ünlü türkücü de önceki gün Derici'yi "Hani bu halay ne oldu? Öyle olmaz. Gelip 'Mahmut Abi çiğköfte istiyorum' diyeceksin" diye attığı mesajla güldürdü.

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