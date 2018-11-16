Ekranlardaki başarılı oyuncuğuyla takdir kazanan Oktay Kaynarca'dan alkışlık hareket... Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Kaynarca, özel hayatındaki duyarlılığıyla da bir kez daha gönülleri fethetti…
GENÇ KIZI UYARDI
Bir dolandırıcının 17 yaşındaki genç bir kızı, "Seni Oktay Kaynarca'yla tanıştırıp meşhur edeceğim" vaadiyle kandırdığını öğrenen Kaynarca, duruma hemen el attı. Görüşmeye giden kıza "Neden böyle bir şey yaptın?" diye soran 53 yaşındaki sanatçı, "Boşluğuma geldi" yanıtını alınca ebeveynleri sosyal medyanın tehlikeli yüzüne karşı uyardı.
'DİKKAT! DİKKAT!'
Sosyal medyanın çocuk ve gençleri etkisi altına aldığını belirten Kaynarca, önceki günkü şu paylaşımıyla durumun ciddiyetini ortaya koydu: "Sosyal medya hayatımızın bir parçası olsa da dikkatli olunması gereken tehlikeli bir mecradır. Sahte hesaplardan kötü niyetli insanların zarar verecek girişimlerini duyuyor ve yaşıyoruz. Çocuklarınızın sosyal medyada kimlerle konuştuğunu kontrol edin. Tanımadıklarınızın çağırdığı yerlere gitmeyin. Dikkat dikkat dikkat…"
GENÇ KIZI UYARDI
Bir dolandırıcının 17 yaşındaki genç bir kızı, "Seni Oktay Kaynarca'yla tanıştırıp meşhur edeceğim" vaadiyle kandırdığını öğrenen Kaynarca, duruma hemen el attı. Görüşmeye giden kıza "Neden böyle bir şey yaptın?" diye soran 53 yaşındaki sanatçı, "Boşluğuma geldi" yanıtını alınca ebeveynleri sosyal medyanın tehlikeli yüzüne karşı uyardı.
'DİKKAT! DİKKAT!'
Sosyal medyanın çocuk ve gençleri etkisi altına aldığını belirten Kaynarca, önceki günkü şu paylaşımıyla durumun ciddiyetini ortaya koydu: "Sosyal medya hayatımızın bir parçası olsa da dikkatli olunması gereken tehlikeli bir mecradır. Sahte hesaplardan kötü niyetli insanların zarar verecek girişimlerini duyuyor ve yaşıyoruz. Çocuklarınızın sosyal medyada kimlerle konuştuğunu kontrol edin. Tanımadıklarınızın çağırdığı yerlere gitmeyin. Dikkat dikkat dikkat…"
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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