Pinokyo Ece

Geçtiğimiz günlerde aşkı Akın Akbaş'la ayrıldığını açıklayan Ece Gürsel, çark etti. Güzel model, önceki gün Bebek'te Akbaş'la yakalandı. İkili, görüntülendiklerini fark edince farklı yöne kaçıştı.
Ancak Gürsel, verdiği yanıtla Pinokyo'ya şapka çıkarttı. Akbaş'la ayrıldıklarını söyleyen model, yanındakinin ise Akın Akbaş değil bir arkadaşı olduğunu söyledi!
Aydın HAMZA
Ancak Gürsel, verdiği yanıtla Pinokyo'ya şapka çıkarttı. Akbaş'la ayrıldıklarını söyleyen model, yanındakinin ise Akın Akbaş değil bir arkadaşı olduğunu söyledi!
Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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