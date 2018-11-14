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  • 14.11.2018
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Pinokyo Ece

Pinokyo Ece
Geçtiğimiz günlerde aşkı Akın Akbaş'la ayrıldığını açıklayan Ece Gürsel, çark etti. Güzel model, önceki gün Bebek'te Akbaş'la yakalandı. İkili, görüntülendiklerini fark edince farklı yöne kaçıştı.



Ancak Gürsel, verdiği yanıtla Pinokyo'ya şapka çıkarttı. Akbaş'la ayrıldıklarını söyleyen model, yanındakinin ise değil bir arkadaşı olduğunu söyledi!

Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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