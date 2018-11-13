Meghan Markle bebek odası için hazırlıklara başladı Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, hamile kaldı. Bebek odası için hazırlıklara başladı. İstanbul hayranı olan Sussex Düşesi, ilk iş olarak Osmanlı döneminden kalma sedef işlemeli antika bir beşik satın aldı. Bu parçanın fiyatı 84 bin liraydı...





Amerikalı oyuncu Meghan Markle (37), Kraliyet Ailesi'ne adımını attı. Prens Harry (34) ile evlenen Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ilkleri yaşattı. Markle, Kraliyet Ailesi'nin ilk dul ve melez gelini olarak hafızalara kazındı. 19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Markle, hamile olduğunu açıkladı. Kensington Sarayı'nın arazisinde yer alan Nottigham Cottage adlı 21 odalı binada oturan çift, Mayıs 2019'da kucaklarına alacakları bebekleri için şimdiden hazırlıklara başladı. oyuncu, Kraliyet Ailesi'neadımını attı.ile evlenen Markle,'ne ilkleri yaşattı. Markle, KraliyetAilesi'nin ilk dul ve melez gelini olarakhafızalara kazındı.'ta PrensHarry ile evlendikten sonra, hamile olduğunu açıkladı.'nın arazisindeyer alanadlı21 odalı binada oturan çift, Mayıs2019'da kucaklarına alacakları bebekleriiçin şimdiden hazırlıklara başladı. HABERİN DEVAMI

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