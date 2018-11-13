Meghan Markle bebek odası için hazırlıklara başladı

Amerikalı oyuncu Meghan Markle (37), Kraliyet Ailesi'ne adımını attı. Prens Harry (34) ile evlenen Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ilkleri yaşattı. Markle, Kraliyet Ailesi'nin ilk dul ve melez gelini olarak hafızalara kazındı. 19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Markle, hamile olduğunu açıkladı. Kensington Sarayı'nın arazisinde yer alan Nottigham Cottage adlı 21 odalı binada oturan çift, Mayıs 2019'da kucaklarına alacakları bebekleri için şimdiden hazırlıklara başladı.
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