Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.11.2018
  • Gazete

Meghan Markle bebek odası için hazırlıklara başladı

Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, hamile kaldı. Bebek odası için hazırlıklara başladı. İstanbul hayranı olan Sussex Düşesi, ilk iş olarak Osmanlı döneminden kalma sedef işlemeli antika bir beşik satın aldı. Bu parçanın fiyatı 84 bin liraydı...



Amerikalı oyuncu Meghan Markle (37), Kraliyet Ailesi'ne adımını attı. Prens Harry (34) ile evlenen Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ilkleri yaşattı. Markle, Kraliyet Ailesi'nin ilk dul ve melez gelini olarak hafızalara kazındı. 19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Markle, hamile olduğunu açıkladı. Kensington Sarayı'nın arazisinde yer alan Nottigham Cottage adlı 21 odalı binada oturan çift, Mayıs 2019'da kucaklarına alacakları bebekleri için şimdiden hazırlıklara başladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriMeghan Markle bebek odası için hazırlıklara başladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar