Ayaklı reklam

Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz gün Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki öğrencilerle buluştu. Trabzon'daki öğrencilere kariyer planlaması ve başarılı bir hayatın anahtarları konusunda tecrübelerini aktaran Atagül, çıkışta ise gençlerle selfie çektirdi. Neslihan Atagül'ün gözünde ise eşi Kadir Doğulu ile marka yüzü olduğu güneş gözlükleri vardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.