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  • 12.11.2018
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Ayaklı reklam

, önceki gün ’da yüzü olduğu markanın ‘ayaklı reklam’ını yapar gibiydi

Ayaklı reklam
Doğulu, geçtiğimiz gün Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki öğrencilerle buluştu. Trabzon'daki öğrencilere kariyer planlaması ve başarılı bir hayatın anahtarları konusunda tecrübelerini aktaran Atagül, çıkışta ise gençlerle selfie çektirdi. Neslihan Atagül'ün gözünde ise eşi Kadir Doğulu ile marka yüzü olduğu güneş gözlükleri vardı.


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