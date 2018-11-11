Ünlü sanatçı Ziynet Sali, Sıla ile Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olayına neden olduğu haberine sonunda patladı. Sıla'nın Kural tarafından darp edildiği iddiasına popçuya Sali'den gelen mesajın neden olduğu öne sürülmüştü. Bugüne kadar suskunluğunu koruyan Sali, geçtiğimiz gün de "Sıla, 2016'da Ziynet Sali'nin kolunu kırdı" iddiasına önceki gün şu paylaşımıyla esti gürledi:



"İFTİRAYA UĞRADIM"

"Hiçbir ilgim olmadığı halde ısrarla içine çekilmeye çalışıldığım olaylarla ilgili çığırından çıkan dedikodular nedeniyle konuya açıklık getirmek isterim. Arkadaşım Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumu yineliyorum. Tüm iddialar yalandır, iftiradır. Bu iftira haberlerini yapan basın, yayın organları ve kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı."







Temmuz 2016'da kırık kolunu sosyal medyada paylaşan 43 yaşındaki şarkıcı, o dönem "Merdivenden düştüm" demişti.