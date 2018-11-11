Soner’in kraliçesi

Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' adlı şarkısını önceki gün kliplendirdi. Ünlü popçuya sözü ve müziği kendisine ait şarkının klibinde Miss Kolombiya güzellik kraliçesi Madelein Camelo Lopez eşlik etti.
Klip, Coşkun Turgut yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekildi. İkilinin imajını ise ünlü marka danışmanı Selim Akar üstlendi.
Klip, Coşkun Turgut yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekildi. İkilinin imajını ise ünlü marka danışmanı Selim Akar üstlendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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