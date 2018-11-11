Recep İvedik' serisiyle kahkaha fırtınası estiren Şahan Gökbakar, Karacabey Belediyesi'ne bağışladığı yeni filminin platosuyla da Bursa'ya kazandırdı. Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filmi için longoz ormanlarında bungalov evler inşa ettirmişti.
İvedik'in Afrika maceralarını anlatacak filmin çekimi bitince platoyu, Bursalı bir işletmeci belediyeden devraldı. İşletmeci, Afrika köyü havasının yansıtıldığı platoyu çay bahçesine dönüştürdü. Meraklı Bursalılar, akın ettikleri platoda gözleme ve çay eşliğinde keyifli anlar yaşamaya başladı.
İvedik'in Afrika maceralarını anlatacak filmin çekimi bitince platoyu, Bursalı bir işletmeci belediyeden devraldı. İşletmeci, Afrika köyü havasının yansıtıldığı platoyu çay bahçesine dönüştürdü. Meraklı Bursalılar, akın ettikleri platoda gözleme ve çay eşliğinde keyifli anlar yaşamaya başladı.
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