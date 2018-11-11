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6 platosu oldu

’ın ‘ 6’ filmi çin ’nın Karacabey ilçesinde kurduğu plato, oldu. Bursalılar, İvedik Çay Bahçesi’nde gözleme keyfi yaptı

İvedik çay bahçesi
Recep İvedik' serisiyle kahkaha fırtınası estiren Şahan Gökbakar, Karacabey Belediyesi'ne bağışladığı yeni filminin platosuyla da 'ya kazandırdı. Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filmi için longoz ormanlarında bungalov evler inşa ettirmişti.




İvedik'in maceralarını anlatacak filmin çekimi bitince platoyu, Bursalı bir işletmeci belediyeden devraldı. İşletmeci, Afrika köyü havasının yansıtıldığı platoyu çay bahçesine dönüştürdü. Meraklı Bursalılar, akın ettikleri platoda gözleme ve çay eşliğinde keyifli anlar yaşamaya başladı.
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