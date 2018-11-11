Genç oyuncu Yağız Can Konyalı ile 2015 de Miss Turkey Universe güzeli seçilen Aslı Melisa Uzun aşk yaşıyor. Sevgililer, önceki gün Nişantaşı'nda City's AVM'nin içinde bulunan Big Chefs Cafe çıkışı, ilk kez objektiflere takıldı. Baş başa yemek yedikten sonra mekandan ayrılan Konyalı ile Uzun, yürüyen merdivende sarmaş dolaş bir şekilde görüntülendiler. Genç sevgililer, fotoğraflandıklarını fark edince paniğe kapıldı. Birbirlerinden uzaklaştı.
Konyalı ve Uzun'un samimi halleri objektiflere takıldı.
HALİL ÇİLİNGİR
Konyalı ve Uzun'un samimi halleri objektiflere takıldı.
HALİL ÇİLİNGİR
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