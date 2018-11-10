Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 02:11
  • Gazete

'ndan 'ı kızdıracak yorum

Sivri dilli ’ndan ’ı kızdıracak yorum... Dün canlı yayına katılan işadamı, ünlü popçu için ‘O kim tanımıyorum!’ dedi ve ekledi: ‘Çocuğunu büyüt, eğitimi için o kadar para harca sonra o da gitsin Berkay’ı dinlesin. Türkiye’nin geldiği duruma bak!’ Bu sert kaya üzerine gözler Berkay’a çevrildi

Taş değil Kaya!
En az eski eşi Hülya Avşar kadar sivri dilli olan Kaya Çilingiroğlu, dün katıldığı "2. Sayfa" programında açtı ağzını yumdu gözünü.... Arda Turan ve Berkay Şahin'in arasında geçen kavga hakkında konuşan Çilingiroğlu, olaya karışan iki ismi de topa tuttu. "Berkay kim? Ne iş yapar? Hiç dinlemedim, ne iş yaptığını bilmiyorum. Türkiye'nin gündemini niye bu kadar ilgilendiriyor!" diyen Kaya Çilingiroğlu, ekledi:

KAVGA ÇIKACAK!..
"Bu adamın kaç tane şarkısı var ki! İbrahim Tatlıses, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'dan sonra Türkiye'nin geldiği duruma bak." Çilingiroğlu, ünlü popçuyu kızdıracak açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ben sabah kalkıp Berkay'ı mı izleyeceğim ya da benim büyüttüğüm çocuk bunu mu izleyecek? Çocuğunu büyüt, eğitimi için o kadar para harca sonra o da gitsin Berkay'ı dinlesin!"

BABA PARASI YİYOR
Avşar'dan olan 20 yaşındaki kızı Zehra için de "O Laz kızı. İyi ki erkek olmamış" diyen ünlü işadamı, "Gittiği yerlerde onu takip ediyorum. Zaten bizi herkes tanıdığı için haber almak kolay. Annesi de o eve gelene kadar uyumaz" dedi. , kendisine gelen "Berkay'ı tanımıyorsun ama sen ne iş yaparsın?" eleştirilerine ise şu esprili yanıtı verdi: "Ben sadece baba parası yiyorum..."



ARDA KENDİNİ 'VAHŞİ BATI'DA ZANNEDİYOR
Çilingiroğlu, o gece kavganın nedeni olan Özlem Ada Şahin için de "Durumu o an idare etse daha iyi olurdu" dedi.



Zehra için babasından "O tam bir Laz kızı, kendisine hiç karıştırmaz" yorumu geldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriKaya Çilingiroğlu'ndan Berkay'ı kızdıracak yorum
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar