En az eski eşi Hülya Avşar kadar sivri dilli olan Kaya Çilingiroğlu, dün katıldığı "2. Sayfa" programında açtı ağzını yumdu gözünü.... Arda Turan ve Berkay Şahin'in arasında geçen kavga hakkında konuşan Çilingiroğlu, olaya karışan iki ismi de topa tuttu. "Berkay kim? Ne iş yapar? Hiç dinlemedim, ne iş yaptığını bilmiyorum. Türkiye'nin gündemini niye bu kadar ilgilendiriyor!" diyen Kaya Çilingiroğlu, ekledi:
KAVGA ÇIKACAK!..
"Bu adamın kaç tane şarkısı var ki! İbrahim Tatlıses, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'dan sonra Türkiye'nin geldiği duruma bak." Çilingiroğlu, ünlü popçuyu kızdıracak açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ben sabah kalkıp Berkay'ı mı izleyeceğim ya da benim büyüttüğüm çocuk bunu mu izleyecek? Çocuğunu büyüt, eğitimi için o kadar para harca sonra o da gitsin Berkay'ı dinlesin!"
BABA PARASI YİYOR
Avşar'dan olan 20 yaşındaki kızı Zehra için de "O Laz kızı. İyi ki erkek olmamış" diyen ünlü işadamı, "Gittiği yerlerde onu takip ediyorum. Zaten bizi herkes tanıdığı için haber almak kolay. Annesi de o eve gelene kadar uyumaz" dedi. Kaya Çilingiroğlu, kendisine gelen "Berkay'ı tanımıyorsun ama sen ne iş yaparsın?" eleştirilerine ise şu esprili yanıtı verdi: "Ben sadece baba parası yiyorum..."
ARDA KENDİNİ 'VAHŞİ BATI'DA ZANNEDİYOR
Çilingiroğlu, o gece kavganın nedeni olan Özlem Ada Şahin için de "Durumu o an idare etse daha iyi olurdu" dedi.
Zehra için babasından "O tam bir Laz kızı, kendisine hiç karıştırmaz" yorumu geldi.
KAVGA ÇIKACAK!..
"Bu adamın kaç tane şarkısı var ki! İbrahim Tatlıses, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'dan sonra Türkiye'nin geldiği duruma bak." Çilingiroğlu, ünlü popçuyu kızdıracak açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ben sabah kalkıp Berkay'ı mı izleyeceğim ya da benim büyüttüğüm çocuk bunu mu izleyecek? Çocuğunu büyüt, eğitimi için o kadar para harca sonra o da gitsin Berkay'ı dinlesin!"
BABA PARASI YİYOR
Avşar'dan olan 20 yaşındaki kızı Zehra için de "O Laz kızı. İyi ki erkek olmamış" diyen ünlü işadamı, "Gittiği yerlerde onu takip ediyorum. Zaten bizi herkes tanıdığı için haber almak kolay. Annesi de o eve gelene kadar uyumaz" dedi. Kaya Çilingiroğlu, kendisine gelen "Berkay'ı tanımıyorsun ama sen ne iş yaparsın?" eleştirilerine ise şu esprili yanıtı verdi: "Ben sadece baba parası yiyorum..."
ARDA KENDİNİ 'VAHŞİ BATI'DA ZANNEDİYOR
Çilingiroğlu, o gece kavganın nedeni olan Özlem Ada Şahin için de "Durumu o an idare etse daha iyi olurdu" dedi.
Zehra için babasından "O tam bir Laz kızı, kendisine hiç karıştırmaz" yorumu geldi.
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