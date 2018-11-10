Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturmada sürpriz gelişme. Savcılık, soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Burada taraflara uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak.
Sıla ile Kural, anlaşırsa dosya takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşma olmazsa Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.
Sıla ile Kural, anlaşırsa dosya takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşma olmazsa Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.