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  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 23:50
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ve Sıla'ya uzlaşma çağrısı

Uzlaşma çağrısı
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturmada sürpriz gelişme. Savcılık, soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Burada taraflara uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak.



Sıla ile Kural, anlaşırsa dosya takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşma olmazsa Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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