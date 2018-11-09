Yaş 70 şiddet bitmemiş

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiasının yankısı sürerken magazin dünyası yeni bir şiddet haberiyle sarsıldı. Bodrum'da yaşayan şarkıcı Neco, iddiaya göre kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erge'ye psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Ünlü sanatçı, uğruna Oya Germen'le 32 yıllık evliliğini bitirdiği İdil Erge ile 2008'de evlenip iki çocuk babası oldu.







HALEN AYNI EVDE YAŞIYORLAR!

İki yıldır evlilikleri çatırdayan çiftten Erge, iddiaya göre geçtiğimiz yıl eşinin uyguladığı şiddetle gözünden, göğsünden ve elinden yaralanarak hastanelik oldu. Erge, soluğu savcılıkta aldı ancak daha sonra şikayetinden vazgeçti. Fakat mahkeme suçun işlendiğini sabit görüp 70 yaşındaki sanatçıya 1 ay evden uzaklaştırma ve kasten yaralamadan para cezası verdi. Bir yıl eşinin şiddet ve tehditlerinin devam ettiğini öne süren Erge, geçtiğimiz günlerde sanatçıdan yine şikayetçi olunca Neco'ya 3 ay daha evden uzaklaştırma cezası verildi. İkinci kez uzaklaştırma cezası alan Neco'nun eşiyle aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.









Neco, Oya Germen'le 32 yıllık evliliğini İdil Erge uğruna 2007'de bitirdi.