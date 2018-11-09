  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 01:05
  • Gazete

Korumalı Berkay

Korumalı Berkay
Geçen ay kavga ettiği futbolcu Arda Turan tarafından burnu kırılan Berkay, tedbiri elden bırakmıyor. Önceki gece Cihangir'deki Hazine adlı mekanda eğlenen popçunun korumaları dikkat çekti. Şarkıcıyı iri yarı koruması adım adım izledi.

Ünlü popçuyu korumasının mekanın içinde bile takip etmesi "Sütten ağzı yanan Berkay, yoğurdu üfleyerek yiyor" dedirtti. Popçu, mekandan korumasının eşliğinde çıkıp aracına yöneldi.

Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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