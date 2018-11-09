Korumalı Berkay

Geçen ay kavga ettiği futbolcu Arda Turan tarafından burnu kırılan Berkay, tedbiri elden bırakmıyor. Önceki gece Cihangir'deki Hazine adlı mekanda eğlenen popçunun korumaları dikkat çekti. Şarkıcıyı iri yarı koruması adım adım izledi.
Ünlü popçuyu korumasının mekanın içinde bile takip etmesi "Sütten ağzı yanan Berkay, yoğurdu üfleyerek yiyor" dedirtti. Popçu, mekandan korumasının eşliğinde çıkıp aracına yöneldi.
Doğan SAVAŞ
Ünlü popçuyu korumasının mekanın içinde bile takip etmesi "Sütten ağzı yanan Berkay, yoğurdu üfleyerek yiyor" dedirtti. Popçu, mekandan korumasının eşliğinde çıkıp aracına yöneldi.
Doğan SAVAŞ
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