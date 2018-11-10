Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 23:02
  • Gazete

, Fas filmi 'Casablanca'da rol alacak

Usta oyuncu , Fas filmi ‘Casablanca’da rol almak için anlaştı. Ergenç’in bol yıldızlı projede yer almak için 1 milyon dolar ücret aldığı söyleniyor

Servet faslı
Kendisine gelen projeleri ısrarla reddeden Halit Ergenç, geçtiğimiz hafta ise sürpriz bir filmde rol almak için anlaştı. 'Muhteşem Yüzyıl'daki performansıyla şöhreti sınırlarını aşan usta oyuncu; Fas, Mısır ve Fransa'da çekilecek olan 'Casablanca' isimli filmde boy gösterecek. Başrolü Mısırlı dünyaca ünlü aktör Amir Karara ile paylaşacak olan , filmde bir mafya babasına hayat verecek. Ergenç'in 'Casablanca' filminde rol alacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından Ergenç'in fotoğrafını paylaşan aktör, "Onunla aynı filmde rol alacağım için çok gururluyum" dedi. Bu arada Halit Ergenç'in projede yer almak için 1 milyon dolar ücret aldığı iddia ediliyor.



Mısırlı oyuncu Amir Karara, Ergenç'le rol alacağını 'da duyurdu.


TAKVİM ÖZEL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHalit Ergenç, Fas filmi 'Casablanca'da rol alacak
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar