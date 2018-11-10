Kendisine gelen projeleri ısrarla reddeden Halit Ergenç, geçtiğimiz hafta ise sürpriz bir filmde rol almak için anlaştı. 'Muhteşem Yüzyıl'daki performansıyla şöhreti Türkiye sınırlarını aşan usta oyuncu; Fas, Mısır ve Fransa'da çekilecek olan 'Casablanca' isimli filmde boy gösterecek. Başrolü Mısırlı dünyaca ünlü aktör Amir Karara ile paylaşacak olan Halit Ergenç, filmde bir mafya babasına hayat verecek. Ergenç'in 'Casablanca' filminde rol alacağını Amir Karara duyurdu. Sosyal medya hesabından Ergenç'in fotoğrafını paylaşan aktör, "Onunla aynı filmde rol alacağım için çok gururluyum" dedi. Bu arada Halit Ergenç'in projede yer almak için 1 milyon dolar ücret aldığı iddia ediliyor.
Mısırlı oyuncu Amir Karara, Ergenç'le rol alacağını Instagram'da duyurdu.
TAKVİM ÖZEL
Mısırlı oyuncu Amir Karara, Ergenç'le rol alacağını Instagram'da duyurdu.
TAKVİM ÖZEL
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